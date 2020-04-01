Старшина ВСУ получил ранение, пытаясь прекратить драку подчиненных – Народная милиция

Старшина одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), получил огнестрельное ранение в ногу, пытаясь прекратить драку двух подчиненных. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным наших источников, в ночь с 27 на 28 апреля между двумя военнослужащими первого механизированного батальона 93-й бригады произошел конфликт, в результате которого старшина Андреев получил огнестрельное ранение в ногу", – отметил он.

"Со слов Андреева, он осуществлял обход сторожевых постов. В 00.30 услышал звуки борьбы и увидел двух солдат своего подразделения – старшего солдата Лукьянченко и рядового Сергиенко. Андреев попытался утихомирить военнослужащих, но рядовой Сергиенко схватил автомат и выстрелил в направлении сослуживцев, после чего скрылся с оружием. Медицинский осмотр старшего солдата Лукьянченко показал, что военнослужащий находился под действием наркотического вещества, предположительно, амфитамина", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "по данному факту в подразделении проводится разбирательство".

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 апреля — Луганск