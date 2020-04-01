ВСУ запретили волонтерам использовать мобильные телефоны в зоне "ООС " – Народная милиция

Командование так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") запретило волонтерам использовать мобильные телефоны и другие устройства с выходом в интернет, чтобы скрыть масштабы распространения COVID-19 и антигуманные условия содержания инфицированных военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "командование "ООС" пытается скрыть от широкой общественности масштабы распространения коронавирусной инфекции в соединениях ВСУ, а также антигуманные условия содержания инфицированных военнослужащих".

"За последнюю неделю волонтерами, которые оказывают медицинскую помощь инфицированным боевикам ВСУ, в социальных сетях было опубликовано более сорока сообщений о нечеловеческих условиях содержания военнослужащих в так называемых изоляторах и зонах обсервации, в которых нет отопления, воды и электричества, а также необходимого количества койко-мест для размещения больных, в связи с чем инфицированные военнослужащие вынуждены спать в спальных мешках на полу", – рассказал Осадчий.

"Во избежание утечки информации об истинном положении дел, способной дискредитировать подразделения ВСУ, командующий "ООС" (генерал Владимир) Кравченко запретил волонтерам использовать мобильные телефоны, планшеты и другие устройства с выходом в интернет во время пребывания в зоне "ООС", – сообщил представитель Народной милиции.

Он добавил, что "по сообщениям волонтеров, в изоляторах, расположенных в зоне ответственности 25-й бригады ВСУ, был проведен обыск, в ходе которого все устройства с выходом в интернет были конфискованы".

"Нам поступает информация, что обеспокоенные отсутствием связи родственники обратились с жалобой в приемную министерства обороны Украины на нарушение конституционных прав их родных", – отметил Осадчий.

Ранее официальный представитель Народной милиции сообщал, что в связи с нехваткой медицинского персонала для оказания помощи большому количеству инфицированных администрации медицинских учреждений в зоне так называемой "ООС" привлекли для работы в больницах более 200 волонтеров.

Осадчий также отмечал, что в связи с ростом случаев заражения коронавирусом ВСУ оборудовали изолятор для военнослужащих с симптомами COVID-19 в неотапливаемом здании без электричества и воды

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,8 млн человек, из них более 198 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 70 случаев заражения коронавирусом.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

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