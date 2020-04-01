Новые правила перевода от 5 тысяч гривен
С 28 апреля для того, чтобы перевести сумму от 5 тысяч гривен, нужно будет пройти идентификацию.
Как сообщает сайт «Обозреватель» проверять будет не все, а только подозрительные операции и переводы от 400 тысяч гривен.
Как будет проводиться идентификация?
Проще всего — с помощью банковской карточки. По сути, если вы при работе с терминалом идентифицируете себя картой, то уже прошли идентификацию. Если же карты нет, придется показать паспорт.
А как показывать паспорт терминалу?
На сегодняшний день никак. Однако, к концу года все терминалы оборудуют специальным устройством, считывающим документы. Сейчас же, если карты нет, можно обратиться в кассу банка и показав сотруднику паспорт, осуществить перевод.
Зачем все это?
Такое новшество предусмотрено новым законом о финансовом
мониторинге. Банков изменения практически не коснутся, ведь они и так проводили идентификацию клиентов. А вот другим финансовым учреждениям придется перестроиться.
Есть ли исключения?
Данные нормы не коснутся:
оплаты коммуналки;
оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также на кредиты в сумме до 30 тыс. грн;
переводов для оплаты товаров и услуг, осуществленных плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
снятия средств со своего счета.
Новости Украины - Сегодня, 15:11 70
Как сообщает сайт «Обозреватель» проверять будет не все, а только подозрительные операции и переводы от 400 тысяч гривен.
Как будет проводиться идентификация?
Проще всего — с помощью банковской карточки. По сути, если вы при работе с терминалом идентифицируете себя картой, то уже прошли идентификацию. Если же карты нет, придется показать паспорт.
А как показывать паспорт терминалу?
На сегодняшний день никак. Однако, к концу года все терминалы оборудуют специальным устройством, считывающим документы. Сейчас же, если карты нет, можно обратиться в кассу банка и показав сотруднику паспорт, осуществить перевод.
Зачем все это?
Такое новшество предусмотрено новым законом о финансовом
мониторинге. Банков изменения практически не коснутся, ведь они и так проводили идентификацию клиентов. А вот другим финансовым учреждениям придется перестроиться.
Есть ли исключения?
Данные нормы не коснутся:
оплаты коммуналки;
оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также на кредиты в сумме до 30 тыс. грн;
переводов для оплаты товаров и услуг, осуществленных плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
снятия средств со своего счета.
Новости Украины - Сегодня, 15:11 70
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