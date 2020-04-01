Новые правила перевода от 5 тысяч гривен

Как сообщает сайт «Обозреватель» проверять будет не все, а только подозрительные операции и переводы от 400 тысяч гривен.Проще всего — с помощью банковской карточки. По сути, если вы при работе с терминалом идентифицируете себя картой, то уже прошли идентификацию. Если же карты нет, придется показать паспорт.На сегодняшний день никак. Однако, к концу года все терминалы оборудуют специальным устройством, считывающим документы. Сейчас же, если карты нет, можно обратиться в кассу банка и показав сотруднику паспорт, осуществить перевод.Такое новшество предусмотрено новым законом о финансовоммониторинге. Банков изменения практически не коснутся, ведь они и так проводили идентификацию клиентов. А вот другим финансовым учреждениям придется перестроиться.Данные нормы не коснутся:оплаты коммуналки;оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также на кредиты в сумме до 30 тыс. грн;переводов для оплаты товаров и услуг, осуществленных плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;снятия средств со своего счета.Новости Украины - Сегодня, 15:11 70