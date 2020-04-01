Жириновский призвал "не выпускать россиян" в Европу

"На этот счет есть отличная русская поговорка: "жадность фраера сгубила". Вот эта жадность сведет на нет все достижения Европы по борьбе с коронавирусом", — написал политик.

"Мы не должны своих выпускать в Европу ни в коем случае. Да и Северная Европа не хочет, чтобы Южная начала туристический сезон. Поэтому остановитесь, угомонитесь. Это не европейский подход к делу, а подход хапуг", — добавил лидер ЛДПР.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА НовостиЛидер ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram-канале предостерег россиян от поездок за границу, передает РИА Новости.Он напомнил, что некоторые страны уже начали планировать летний туристический сезон.Он задался вопросом, как люди на отдыхе будут соблюдать социальную дистанцию, передвигаться внутри страны, обедать в заведениях общественного питания.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца текущего года.