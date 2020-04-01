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Жириновский призвал "не выпускать россиян" в Европу

root Сегодня, 15:450Новости
Жириновский призвал "не выпускать россиян" в Европу
Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram-канале предостерег россиян от поездок за границу, передает РИА Новости.
Он напомнил, что некоторые страны уже начали планировать летний туристический сезон.
"На этот счет есть отличная русская поговорка: "жадность фраера сгубила". Вот эта жадность сведет на нет все достижения Европы по борьбе с коронавирусом", — написал политик.

Он задался вопросом, как люди на отдыхе будут соблюдать социальную дистанцию, передвигаться внутри страны, обедать в заведениях общественного питания.
"Мы не должны своих выпускать в Европу ни в коем случае. Да и Северная Европа не хочет, чтобы Южная начала туристический сезон. Поэтому остановитесь, угомонитесь. Это не европейский подход к делу, а подход хапуг", — добавил лидер ЛДПР.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца текущего года.

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