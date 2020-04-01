Прогноз погоды в Луганске на 29 апреля
В Луганске завтра, 29 апреля ночью и днем без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью 0 +5ºС, днем +15 +20ºС. Ночью и утром заморозки на поверхности почвы 0 -5ºС
Ветер юго-западный — 7-12 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет
максимальная температура в этот день была +29,5 ºС в 1970 году
минимальная
-2,4 ºС в 1948 году.
Народный календарь: 29 апреля отмечается день памяти святых мучениц Ирины, Агапии и Хионии. В народе святую Ирину называют «Разрой берега», поскольку при весенних стоках воды происходят обрывы речных берегов, оползни. Полая вода подмывает берега. Также святую Ирину называли Рассадницей и в этот день сеяли капусту на рассадниках. Наши предки приметили: «Если овражки заиграют и опять замерзнут — жди помехи на урожай». Погода в Луганске - Сегодня, 17:00 110
Температура воздуха: ночью 0 +5ºС, днем +15 +20ºС. Ночью и утром заморозки на поверхности почвы 0 -5ºС
Ветер юго-западный — 7-12 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет
максимальная температура в этот день была +29,5 ºС в 1970 году
минимальная
-2,4 ºС в 1948 году.
Народный календарь: 29 апреля отмечается день памяти святых мучениц Ирины, Агапии и Хионии. В народе святую Ирину называют «Разрой берега», поскольку при весенних стоках воды происходят обрывы речных берегов, оползни. Полая вода подмывает берега. Также святую Ирину называли Рассадницей и в этот день сеяли капусту на рассадниках. Наши предки приметили: «Если овражки заиграют и опять замерзнут — жди помехи на урожай». Погода в Луганске - Сегодня, 17:00 110
Метки: {keywords}