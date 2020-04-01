ЧСПК установила социальную дистанцию не более одного человека на 10 кв. м в магазинах ЛНР

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР с целью недопущения распространения коронавируса определила необходимую социальную дистанцию - не более одного человека на 10 кв. м торговой площади в супермаркетах и магазинах Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.Ранее о введении строгого режима самоизоляции жителей ЛНР с 1 по 12 мая заявил глава Республики Леонид Пасечник."Обязать руководителей объектов торговли (супермаркетов, магазинов и других) обеспечить проведение мероприятий по предотвращению массового скопления населения в торговых залах (не более одного человека на 10 квадратных метров торговой площади), у касс, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания", – говорится в протоколе заседания ЧСПК.Мера будет действовать постоянно до особого распоряжения.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,9 млн человек, из них более 200 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР ранее были подтверждены 70 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.28 апреля — Луганск