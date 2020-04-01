Медики зарегистрировали 119 случаев заболевания COVID-19 в ЛНР - Минздрав

Медики ЛНР зарегистрировали 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"За период регистрации заболеваний - с 28 марта по 28 апреля - зарегистрировано уже 119 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и один случай, к сожалению, закончился смертью", - сообщила Пащенко.

"Высокие показатели заболеваемости COVID-19 в Республике регистрируются в Первомайске, Стаханове, Свердловске, Алчевске, Брянке, Перевальске, не менее напряженная ситуация и в других городах и районах Республики", - уточнила она.

"Регистрация в Луганской Народной Республике с 22 апреля ежедневно - более 10 случаев новых заболеваний, а 25 апреля - 31 случая заболеваний свидетельствует о необходимости введения дополнительных противоэпидемических мероприятий на период инкубационного периода, определенного ВОЗ в 14 дней, для снижения интенсивности эпидемического процесса и тем самым снижения социально-экономического ущерба от инфекции, нагрузки на систему здравоохранения", - добавила руководитель Минздрава.

Министр отметила, что ранее в Республике был принят и реализуется комплекс противоэпидемических мероприятий, направленный на недопущение распространения и локализацию коронавирусной инфекции и показавший свою эффективность.

"Это и помещение прибывающих граждан в обсерваторы, организация самоизоляции на дому лиц из групп риска, прекращение работы предприятий сферы обслуживания, ресторанного хозяйства, торговли непродовольственными товарами и другое", - добавила она.

"В ряде городов были приняты более жесткие ограничительные меры, что, как показали наблюдения, дали положительный результат в Антраците и Красном Луче, и это стало основанием для снятия более жестких ограничительных мероприятий на данный момент", - отметила Пащенко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,8 млн человек, из них более 198 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.

28 апреля — Луганск