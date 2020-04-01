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ЧСПК обязала местные органы власти обеспечить регулярную дезинфекцию общественных мест

Sergey Сегодня, 18:000Новости
ЧСПК обязала местные органы власти обеспечить регулярную дезинфекцию общественных мест


Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР обязала местные органы власти обеспечить проведение регулярной дезинфекции мест общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
Ранее о введении строгого режима самоизоляции жителей ЛНР с 1 по 12 мая заявил глава Республики Леонид Пасечник.
"Главам администраций городов и/или районов Луганской Народной Республики, исполнительным органам государственной власти Луганской Народной Республики:
- обеспечить проведение еженедельно дезинфекции по режимам, применяемым при вирусных инфекциях, всех объектов торговли всех форм собственности, общественного транспорта, вокзалов и других мест общего пользования. Срок – постоянно до особого распоряжения", - говорится в протоколе заседания ЧСПК.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,9 млн человек, из них более 200 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР ранее были подтверждены 70 случаев заражения коронавирусом.
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.
28 апреля — Луганск

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