В Луганске с 30 апреля до 12 мая закроют все рынки и оптовые продуктовые магазины



В протоколе заседания ЧСПК говорится:

«Министерству промышленности и торговли, главам администраций городов и/или районов:

— прекратить работу рынков всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами (оптовые базы, склады — согласно графику). Срок — с 23.00 30 апреля 2020 года до 23.00 12 мая 2020 года;

— обязать руководителей и владельцев рынков всех форм собственности и предприятий, осуществляющих оптовую торговлю, обеспечить еженедельную санитарную обработку территорий. Срок — постоянно до особого распоряжения». Красота и здоровье - Сегодня, 18:45 75 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) приостановила работу рынков всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами, с 30 апреля до 12 мая.В протоколе заседания ЧСПК говорится:«Министерству промышленности и торговли, главам администраций городов и/или районов:— прекратить работу рынков всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами (оптовые базы, склады — согласно графику). Срок — с 23.00 30 апреля 2020 года до 23.00 12 мая 2020 года;— обязать руководителей и владельцев рынков всех форм собственности и предприятий, осуществляющих оптовую торговлю, обеспечить еженедельную санитарную обработку территорий. Срок — постоянно до особого распоряжения». Красота и здоровье - Сегодня, 18:45 75

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