В Луганске с 30 апреля по 12 марта запрещено передвижение общественного транспорта



Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

В протоколе заседания ЧСПК отмечается, что с целью снижения темпов распространения заболеваемости COVID-19 на территории ЛНР вводится «запрет всех видов передвижения общественного транспорта (городской, в том числе электрический и такси, пригородный)».

Срок действия введенной меры — с 23.00 30 апреля до 23.00 12 мая.

Передвижение специализированного, служебного, аварийного транспорта, а также транспорта по доставке пищевых продуктов будет осуществляется без ограничений. Красота и здоровье - Сегодня, 18:14 254 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) запретила передвижение общественного транспорта с 30 апреля по 12 мая.Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.В протоколе заседания ЧСПК отмечается, что с целью снижения темпов распространения заболеваемости COVID-19 на территории ЛНР вводится «запрет всех видов передвижения общественного транспорта (городской, в том числе электрический и такси, пригородный)».Срок действия введенной меры — с 23.00 30 апреля до 23.00 12 мая.Передвижение специализированного, служебного, аварийного транспорта, а также транспорта по доставке пищевых продуктов будет осуществляется без ограничений. Красота и здоровье - Сегодня, 18:14 254

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