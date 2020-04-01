В Луганске с 30 апреля по 12 марта запрещено передвижение общественного транспорта
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) запретила передвижение общественного транспорта с 30 апреля по 12 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
В протоколе заседания ЧСПК отмечается, что с целью снижения темпов распространения заболеваемости COVID-19 на территории ЛНР вводится «запрет всех видов передвижения общественного транспорта (городской, в том числе электрический и такси, пригородный)».
Срок действия введенной меры — с 23.00 30 апреля до 23.00 12 мая.
Передвижение специализированного, служебного, аварийного транспорта, а также транспорта по доставке пищевых продуктов будет осуществляется без ограничений. Красота и здоровье - Сегодня, 18:14 254
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
В протоколе заседания ЧСПК отмечается, что с целью снижения темпов распространения заболеваемости COVID-19 на территории ЛНР вводится «запрет всех видов передвижения общественного транспорта (городской, в том числе электрический и такси, пригородный)».
Срок действия введенной меры — с 23.00 30 апреля до 23.00 12 мая.
Передвижение специализированного, служебного, аварийного транспорта, а также транспорта по доставке пищевых продуктов будет осуществляется без ограничений. Красота и здоровье - Сегодня, 18:14 254
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