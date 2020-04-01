В Луганске заявили о 119 случаях заболевания коронавирусом
Луганские медики зарегистрировали 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
«За период регистрации заболеваний — с 28 марта по 28 апреля — зарегистрировано уже 119 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и один случай, к сожалению, закончился смертью», — сообщила Пащенко.
«Высокие показатели заболеваемости COVID-19 в Республике регистрируются в Первомайске, Стаханове, Свердловске, Алчевске, Брянке, Перевальске, не менее напряженная ситуация и в других городах и районах Республики», — уточнила она.
«Регистрация в Луганской Народной Республике с 22 апреля ежедневно — более 10 случаев новых заболеваний, а 25 апреля — 31 случая заболеваний свидетельствует о необходимости введения дополнительных противоэпидемических мероприятий на период инкубационного периода, определенного ВОЗ в 14 дней, для снижения интенсивности эпидемического процесса и тем самым снижения социально-экономического ущерба от инфекции, нагрузки на систему здравоохранения», — добавила руководитель Минздрава.
Министр отметила, что ранее был принят и реализуется комплекс противоэпидемических мероприятий, направленный на недопущение распространения и локализацию коронавирусной инфекции и показавший свою эффективность.
«Это и помещение прибывающих граждан в обсерваторы, организация самоизоляции на дому лиц из групп риска, прекращение работы предприятий сферы обслуживания, ресторанного хозяйства, торговли непродовольственными товарами и другое», — добавила она.
«В ряде городов были приняты более жесткие ограничительные меры, что, как показали наблюдения, дали положительный результат в Антраците и Красном Луче, и это стало основанием для снятия более жестких ограничительных мероприятий на данный момент», — отметила Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 18:08 267
Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
«За период регистрации заболеваний — с 28 марта по 28 апреля — зарегистрировано уже 119 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и один случай, к сожалению, закончился смертью», — сообщила Пащенко.
«Высокие показатели заболеваемости COVID-19 в Республике регистрируются в Первомайске, Стаханове, Свердловске, Алчевске, Брянке, Перевальске, не менее напряженная ситуация и в других городах и районах Республики», — уточнила она.
«Регистрация в Луганской Народной Республике с 22 апреля ежедневно — более 10 случаев новых заболеваний, а 25 апреля — 31 случая заболеваний свидетельствует о необходимости введения дополнительных противоэпидемических мероприятий на период инкубационного периода, определенного ВОЗ в 14 дней, для снижения интенсивности эпидемического процесса и тем самым снижения социально-экономического ущерба от инфекции, нагрузки на систему здравоохранения», — добавила руководитель Минздрава.
Министр отметила, что ранее был принят и реализуется комплекс противоэпидемических мероприятий, направленный на недопущение распространения и локализацию коронавирусной инфекции и показавший свою эффективность.
«Это и помещение прибывающих граждан в обсерваторы, организация самоизоляции на дому лиц из групп риска, прекращение работы предприятий сферы обслуживания, ресторанного хозяйства, торговли непродовольственными товарами и другое», — добавила она.
«В ряде городов были приняты более жесткие ограничительные меры, что, как показали наблюдения, дали положительный результат в Антраците и Красном Луче, и это стало основанием для снятия более жестких ограничительных мероприятий на данный момент», — отметила Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 18:08 267
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