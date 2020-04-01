Правительство установило срок подведения итогов переписи населения ЛНР до 31 мая

Правительство ЛНР своим постановлением внесло изменения в постановление Совета министров Луганской Народной Республики от 26 апреля 2019 года "Об организации переписи населения Луганской Народной Республики 2019 года".

"Внести изменение в постановление Совета министров Луганской Народной Республики от 26 апреля 2019 № 252/19 "Об организации переписи населения Луганской Народной Республики 2019 года", изложив пункт 3 в следующей редакции: "3. Установить срок формирования и опубликования итогов переписи населения Луганской Народной Республики 2019 года – до 31 мая 2020 года", - говорится в документе.

Ранее был установлен срок формирования и опубликования итогов переписи населения Луганской Народной Республики 2019 года до 30 апреля 2020 года.

Ранее в Государственном комитете статистики ЛНР заявляли, что результаты переписи населения, публикуемые ранее сроков подведения итогов мероприятия, являются заведомо ложными. В ведомстве также отмечали, что подведение итогов первой состоявшейся в Республике переписи населения состоится не ранее второго квартала 2020 года.

Напомним, первая в истории ЛНР перепись населения проходила в Республике с 1 по 14 октября 2019 года в соответствии с принятым Советом министров ЛНР постановлением "Об организации переписи населения Луганской Народной Республики 2019 года".

Председатель Госкомстата Ирина Шаблиенко сообщала, что данные переписи населения послужат основой для формирования бюджета Республики, обоснования стратегии социально-экономического развития Республики, анализа демографических тенденций, разработки и реализации государственных программ – демографической, социальной, культурной, образовательной.

28 апреля — Луганск