В луганских магазинах установлена социальная дистанция — не более одного человека на 10 кв.м. торговой площади



Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

«Обязать руководителей объектов торговли (супермаркетов, магазинов и других) обеспечить проведение мероприятий по предотвращению массового скопления населения в торговых залах (не более одного человека на 10 квадратных метров торговой площади), у касс, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.

Мера будет действовать постоянно до особого распоряжения. Красота и здоровье - Сегодня, 20:12 36 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) определила необходимую социальную дистанцию — не более одного человека на 10 кв. м торговой площади в супермаркетах и магазинах.Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.«Обязать руководителей объектов торговли (супермаркетов, магазинов и других) обеспечить проведение мероприятий по предотвращению массового скопления населения в торговых залах (не более одного человека на 10 квадратных метров торговой площади), у касс, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.Мера будет действовать постоянно до особого распоряжения. Красота и здоровье - Сегодня, 20:12 36

Метки: {keywords}