Луганчанам, которые чихают или кашляют запрещено покидать свои дома



Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

«С целью снижения темпов распространения заболеваемости COVID-19 ввести на территории Луганской Народной Республики: соблюдение гражданами с проявлениями острой респираторной инфекции и острых респираторных заболеваний режима самоизоляции (изоляции) на дому. Запрещается передвижение указанных граждан, в том числе с использованием всех видов транспортных средств, за исключением случаев госпитализации скорой медицинской помощью. Документ удостоверяющий временную нетрудоспособность выдается (продлевается) врачом на дому», — говорится в протоколе заседания.

Введенная мера будет действовать до особого распоряжения. Красота и здоровье - Сегодня, 19:12 355 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР запретила гражданам с проявлениями острой респираторной инфекции нарушать режим самоизоляции.Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Республики.«С целью снижения темпов распространения заболеваемости COVID-19 ввести на территории Луганской Народной Республики: соблюдение гражданами с проявлениями острой респираторной инфекции и острых респираторных заболеваний режима самоизоляции (изоляции) на дому. Запрещается передвижение указанных граждан, в том числе с использованием всех видов транспортных средств, за исключением случаев госпитализации скорой медицинской помощью. Документ удостоверяющий временную нетрудоспособность выдается (продлевается) врачом на дому», — говорится в протоколе заседания.Введенная мера будет действовать до особого распоряжения. Красота и здоровье - Сегодня, 19:12 355

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