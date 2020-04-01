Синоптики прогнозируют 29 апреля в ЛНР до 21 градуса тепла

Температура воздуха в ЛНР 29 апреля будет колебаться от нуля градусов ночью до 21 градуса тепла днем, местами возможны заморозки на почве. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 28 апреля до 21.00 29 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, местами на поверхности почвы заморозки до минус 3, днем 16-21 градус выше нуля", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 1-3 градуса выше нуля, днем – 19-21 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 2-4 градуса ночью и 17-19 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 2-4 градусов ночью до 18-20 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 29 апреля метеорологи отмечали в 1930 году – минус 6,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1970 году и составляла плюс 29,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 29 апреля – 04.30, время захода – 20.12. Продолжительность светового дня составит 15 часов 42 минуты.

По предварительному прогнозу, характер погоды 30 апреля – 1 мая существенно не изменится, ожидается постепенное повышение температуры воздуха на 2-4 градуса.

28 апреля — Луганск