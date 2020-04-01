Своевременность вводимых властями ЛНР мер предотвратит распространения COVID-19 – МП

Своевременность вводимых властями ЛНР ограничительных мер предотвратит распространение коронавируса на территории Республики. Об этом ЛИЦ заявил первый заместитель председателя Молодежного парламента ЛНР Олег Бурлаченко.

"На протяжении нескольких недель во многих городах ЛНР наблюдался рост заболевших COVID-19. Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией принимались решения о закрытии ряда городов для локализации и недопущению распространения опасного вируса. Но этой меры может быть недостаточно, именно поэтому глава Республики принял необходимое решение, которое направленно на сохранение жизни и здоровья наших граждан", - сказал он.

"Руководство ЛНР и соответствующие службы ежедневно проводят совещания и держат ситуацию на контроле. Своевременность вводимых мер этому доказательство. Ограничения, введенные в Луганске, довольно мягкие по сравнению с другими странами, например, работа рынков, банковской сферы, пассажирские перевозки. Такой подход показывает заботу государства о своих гражданах", - подчеркнул Бурлаченко.

Первый заместитель председателя Молодежного парламента отметил, что в столь сложное время жители Луганщины должны сплотиться и с полной ответственностью отнестись к вводимым ограничениям.

"Наши медики: врачи, медсестры, лаборанты ежедневно совершают подвиг в борьбе с коварным вирусом. Благодаря волонтерам, среди которых немало депутатов Молодежного парламента ЛНР, люди находящиеся на самоизоляции получают необходимую помощь в виде приобретения продуктов питания и лекарств. Молодежь на деле показывает заботу о старшем поколении. От каждого из нас зависит, когда будут сняты ограничения и наша жизнь вернется в привычное русло", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,9 млн человек, из них более 202 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.

28 апреля — Луганск