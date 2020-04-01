В День Победы состоится воздушный парад

"В парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", - сказал Владимир Путин.

"Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споем "День Победы", "Катюшу", "Землянку" — песни, которые любим и знаем наизусть", — добавил Путин.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА НовостиВ России в День Победы — 9 Мая пройдет воздушный парад, несмотря на ограничения из-за коронавируса, заявил Владимир Путин, передает РИА Новости.Глава государства подчеркнул, что страна будет отмечать священный праздник, соблюдая все требования безопасности и режим самоизоляции.Президент подчеркнул, что все мероприятия, которые запланировали на 9 Мая, в том числе парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", состоятся, когда это станет безопасно, в первую очередь для ветеранов.В сам День Победы президент призвал помянуть солдат Великой Отечественной и поздравить ветеранов.Ранее во вторник президент продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно из-за пандемии коронавируса.