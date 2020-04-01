Республика располагает достаточным запасом продовольствия – Минпромторг

Республика располагает достаточным запасом продовольственных товаров. Об этом заявила исполняющая обязанности министра промышленности и торговли ЛНР Ирина Деркач.

"На сегодняшний день продовольственная безопасность в Республике на высоком уровне, продовольственный баланс соблюден. В супермаркетах есть необходимый запас товаров, на оптовых базах необходимые продукты питания все есть. Это проконтролировано, проверено", - сказала она.

"Продуктами питания мы обеспечены. Наши супермаркеты и государственная сеть "Народный", которую мы контролируем непосредственно, все имеют продовольственные продукты в полном объеме", - подчеркнула и.о. министра.

"Более того, Российская Федерация не прекращала поставку и нет запрета вывоза ни одной группы продовольственных товаров", - добавила руководитель ведомства.

Напомним, что в связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией принято решение с 1 по 12 мая ввести строгий режим самоизоляции граждан по всей территории Луганской Народной Республики.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,9 млн человек, из них более 202 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.

28 апреля — Луганск