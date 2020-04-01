Отделения Госбанка и банкоматы с 1 по 12 мая будут работать в штатном режиме

Отделения Государственного банка ЛНР и банкоматы в период действия строгого режима самоизоляции будут работать в штатном режиме. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Государственного банка ЛНР Олег Теслюченко.

"Государственный банк и все его структурные подразделения будут работать в штатном режиме, включая те города Республики, в которых на данный момент ограничено перемещение. Также все банкоматы будут обеспечены необходимым объемом денежных средств, то есть никаких проблем не будет", - заявил он.

Теслюченко отметил, что 95% клиентов банка – получателей социальных пособий, пенсий, заработных плат – являются владельцами пластиковых карт.

"Ни в коем случае запасаться (наличными средствами) не нужно, мы постоянно следим за объемом денежных средств и в отделениях, и в банкоматах, то есть это наша непосредственная ежедневная работа, и она ничем не будет отличаться в этом промежутке времени, о котором мы говорим", - подчеркнул первый запред правления Госбанка.

Он добавил, что режим работы отделений всегда публикуется на сайте банка и в СМИ, "он тоже будет опубликован, и все граждане об этом узнают".

"В настоящий момент у нас работают все отделения, абсолютно все отделения, в том числе все банкоматы. В этом же составе мы будем работать и в указанный промежуток времени. Все отделения Госбанка будут работать. Банкоматы не зависят от режима работы отделений, соответственно, все выходные и праздничные дни, когда отделения банка не будут работать, то к банкоматам у жителей Республики будет абсолютно прямой доступ", - пояснил Теслюченко.

Он напомнил, что для жителей Республики работает система "Клиент-банк", а также терминалы самообслуживания.

Напомним, что в связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией принято решение с 1 по 12 мая ввести строгий режим самоизоляции граждан по всей территории Луганской Народной Республики.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,9 млн человек, из них более 202 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.

28 апреля — Луганск