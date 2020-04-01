Минсвязи ЛНР призвало провайдеров временно не отключать пользователям интернет за неуплату

Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР призвало интернет-провайдеров в период действия строгого режима самоизоляции не отключать пользователям связь за неуплату и предоставлять отсрочку. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Олег Фетисов.

"Мы попросили наши республиканских провайдеров, которые работают по всей Республике, чтобы они пошли навстречу нашим жителям и по возможности не делали отключений интернета за не вовремя оплаченную услугу. Все прекрасно понимают, что в данной ситуации не у всех есть возможность вовремя это сделать", - сказал он.

"Поэтому у всех есть определенные условия, есть отсроченный платеж, делать это позже, соответственно попросить какой-то кредит и всегда можно договориться со службой поддержки о предоставлении такой услуги", - добавил Фетисов.

Министр также напомнил, что ранее республиканский оператор мобильной связи "Лугаком" предоставил абонентам возможность осуществлять звонки при отрицательном балансе счета.

"То же самое касается городских телефонов, стационарных, они не будут отключены. Мы прекрасно понимаем, что ими в большинстве пользуются достаточно незащищенные слои нашего населения, поэтому они смогут сделать это (оплатить услугу) чуть позже, когда будут сняты ограничительные меры. Соответственно, никакая пеня насчитана за это не будет, за то, что они не вовремя оплатили услуги связи", - проинформировал руководитель Минсвязи.

"Соответственно, и ГУП "Почта ЛНР" как работала в штатном режиме, так и будет работать. Будет осуществляться прием и получение почтовых отправлений, курьерская доставка, приниматься все виды платежей, которые существовали и будут существовать, и будет осуществлена доставка пенсий нашим пенсионерам в те сроки, которые установлены", - добавил он.

Напомним, что в связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией принято решение с 1 по 12 мая ввести строгий режим самоизоляции граждан по всей территории Луганской Народной Республики.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,9 млн человек, из них более 202 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.

28 апреля — Луганск