ЛНР в мае реализует все госпрограммы по выплате соцпособий в полной мере – Минсоцполитики

ЛНР в мае реализует все государственные программы по выплате социальных пособий в полной мере. Об этом заявила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.

Она подчеркнула, что Минсоцполитики, Министерство финансов и Пенсионный фонд ЛНР проводят все необходимые мероприятия для того, чтобы в Республике в мае своевременно был начат выплатной период.

"Задержек (выплаты социальных пособий в мае) не будет. Все государственные программы будут реализовываться в полной мере", - подчеркнула министр.

"Так, выплата пенсий в мае согласно графику по всей территории Республики будет начата 4 мая. 4 мая также будет начата выплата страховых выплат, 10 мая будет начата выплата социальных пособий", - уточнила Малахова.

Кроме того, в мае будет продолжена единоразовая выплата ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы, а те ветераны, которые "не смогли по ряду причин получить эту выплату в апреле, смогут получить ее в мае".

"Также будет реализована в полном объеме программа по оказанию одноразовой материальной помощи отдельным категориям граждан, которые находятся в сложной жизненной ситуации. В мае управлениями труда и социальной защиты населения уже подготовлены выплатные ведомости и будет охвачено по территории Республики этими выплатами более чем 10 тысяч человек", - добавила она.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,8 млн человек, из них более 198 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.

28 апреля — Луганск