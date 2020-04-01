Учебный год в школах ЛНР завершится в период с 1 по 25 мая – Минобразования

Учебный год в школах Республики, перешедших на дистанционный режим обучения, будет завершаться поэтапно в период с 1 по 25 мая, начиная с младших классов. Об этом сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

"Министерство образования проанализировало выполнение образовательных программ, и на сегодняшний день мы можем говорить о том, что с 1 мая завершают дистанционное обучение учащиеся 1-4 классов, - сообщил министр. - Связано это с тем, что они (1-4 классы) свою учебную программу этого года уже выполнили".

"Также с 15 мая запланировано завершение дистанционного обучения для учащихся 5-8 классов", - добавил Цемкало.

Он отметил, что для учащихся 9-11 последний звонок прозвенит 25 мая в рамках ранее утвержденного плана на 2019-2020 учебный год.

"Связано это, прежде всего с тем, что эти ребята (9 и 11 классов) будут еще сдавать государственную итоговую аттестацию", - пояснил министр.

Ранее заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Жданова сообщала, что Министерство в вопросе завершения учебного года в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции использует опыт РФ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,9 млн человек, из них более 202 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.

28 апреля — Луганск