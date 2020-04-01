Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Арендованный транспорт для доставки граждан на работу должен иметь табличку "Заказной"

root Вчера, 22:0034Новости
Арендованный транспорт для доставки граждан на работу должен иметь табличку "Заказной"
Арендованный транспорт, доставляющий граждан к месту работы, должен быть оборудован информационной табличкой "Заказной" с указанием соответствующего наименования предприятия или учреждения. Об этом заявил министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов.
Ранее Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР запретила передвижение общественного транспорта с 30 апреля по 12 мая. При этом ограничение не касается специализированного, аварийного, а также транспорта по доставке продуктов.
"Эти жесткие меры направлены, прежде всего, на уменьшение количества контактов людей в замкнутом и ограниченном пространстве общественного транспорта. Вместе с тем запрет на движение индивидуального личного транспорта вводится не будет", - пояснил Басов.
"Доставка рабочих и служащих к месту работы будет осуществляться личным транспортом, служебным транспортом предприятий или арендованным транспортом. Основанием для перевозки людей арендованным транспортом будет являться размещенная в автобусе табличка "Заказной" с указанием наименования предприятия или учреждения", - добавил министр.
Он уточнил, что гражданам, находящимся в таком транспорте, необходимо наличие служебного удостоверения или справки с места работы, оформленной надлежащим образом.
Руководитель Минтранса подчеркнул, что такие меры позволят "жителям Республики провести праздничные дни в кругу семьи, на дачах, посвятив свободное время общению с близкими людьми".
"Сотрудниками департамента контроля Министерства инфраструктуры и транспорта совместно с представителями МВД ЛНР будет обеспечиваться контроль соблюдения перевозчиками противоэпидемических требований при осуществлении организованных перевозок населения: проведение дезинфекции транспортных средств по режимам, применяемым при вирусных инфекциях, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания водителем и пассажирами", - проинформировал Басов.
Он выразил надежду, что вводимые дополнительные ограничительные меры достигнут поставленных целей – снижения уровня заболеваемости и распространения новой вирусной инфекции.
"В последующем часть ограничительных мер будет снята. При этом во внимание в обязательном порядке будут приняты результаты объективного контроля санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике и данные мониторинга специалистов Министерства здравоохранения и СЭС", - добавил Басов.
"Уважаемые сограждане! Руководство Республики надеется на ваше понимание и общее участие в борьбе с невидимым врагом - новой коронавирусной инфекцией, охватившей пандемией все мировое сообщество", - заявил он.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,8 млн человек, из них более 198 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.
28 апреля — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: