Арендованный транспорт для доставки граждан на работу должен иметь табличку "Заказной"

Арендованный транспорт, доставляющий граждан к месту работы, должен быть оборудован информационной табличкой "Заказной" с указанием соответствующего наименования предприятия или учреждения. Об этом заявил министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов.

Ранее Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР запретила передвижение общественного транспорта с 30 апреля по 12 мая. При этом ограничение не касается специализированного, аварийного, а также транспорта по доставке продуктов.

"Эти жесткие меры направлены, прежде всего, на уменьшение количества контактов людей в замкнутом и ограниченном пространстве общественного транспорта. Вместе с тем запрет на движение индивидуального личного транспорта вводится не будет", - пояснил Басов.

"Доставка рабочих и служащих к месту работы будет осуществляться личным транспортом, служебным транспортом предприятий или арендованным транспортом. Основанием для перевозки людей арендованным транспортом будет являться размещенная в автобусе табличка "Заказной" с указанием наименования предприятия или учреждения", - добавил министр.

Он уточнил, что гражданам, находящимся в таком транспорте, необходимо наличие служебного удостоверения или справки с места работы, оформленной надлежащим образом.

Руководитель Минтранса подчеркнул, что такие меры позволят "жителям Республики провести праздничные дни в кругу семьи, на дачах, посвятив свободное время общению с близкими людьми".

"Сотрудниками департамента контроля Министерства инфраструктуры и транспорта совместно с представителями МВД ЛНР будет обеспечиваться контроль соблюдения перевозчиками противоэпидемических требований при осуществлении организованных перевозок населения: проведение дезинфекции транспортных средств по режимам, применяемым при вирусных инфекциях, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания водителем и пассажирами", - проинформировал Басов.

Он выразил надежду, что вводимые дополнительные ограничительные меры достигнут поставленных целей – снижения уровня заболеваемости и распространения новой вирусной инфекции.

"В последующем часть ограничительных мер будет снята. При этом во внимание в обязательном порядке будут приняты результаты объективного контроля санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике и данные мониторинга специалистов Министерства здравоохранения и СЭС", - добавил Басов.

"Уважаемые сограждане! Руководство Республики надеется на ваше понимание и общее участие в борьбе с невидимым врагом - новой коронавирусной инфекцией, охватившей пандемией все мировое сообщество", - заявил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,8 млн человек, из них более 198 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.

28 апреля — Луганск