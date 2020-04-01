В Москве продлили режим повышенной готовности

"Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших", — написал мэр.

Фото: © Максим Блинов / РИА НовостиМэр Москвы Сергей Собянин своим указом до 11 мая включительно продлил действие режима повышенной готовности из-за коронавируса, передает РИА Новости.Таким образом, в столице запрещены спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия.Также в Москве до этого времени приостанавливается дистанционное обучение, говорится в документе.Мэр подчеркнул, что, несмотря на снижение динамики прироста заболевших, за неделю число больных выросло на 70 процентов, и это только диагнозы, подтвержденные лабораторно. Реальное число заболевших еще больше, добавил Собянин.Он отметил, что многие переносят болезнь бессимптомно, у кого-то она в начальной стадии, у кого-то она не подтверждена лабораторно, но есть все клинические признаки инфекции.Обращаясь к москвичам в своем блоге, Собянин призвал всех во время майских праздников оставаться дома.Собянин добавил, что власти начнут ослаблять ограничения, как только уровень заболеваемости пойдет на спад.Также, по словам мэра, в ближайшие дни в столице безработным в дополнение к федеральному и региональному пособию начнут доплачивать по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.Аналогичные меры также приняли в Подмосковье.По последним данным, общее число больных COVID-19 в России достигло 93 558 человек (из них 48 426 — в Москве), 8456 выздоровели, 867 пациентов погибли.Источник