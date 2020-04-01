Министерства реинтеграции Донбасса де-юре нет: не утвержден даже устав



Немного истории его создания: первоначально, министерство было образовано ещё при правительстве Гройсмана 20 апреля 2016 года, путем слияния Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса и Государственной службы по вопросам АР Крым и Севастополя под названием: Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. А второго сентября 2019 года правительство Алексея Гончарука присоединило Министерство к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Но уже 11 марта 2020 года правительство Дениса Шмыгаля отменило предыдущее решение о реорганизации Министерства, восстановив и переименовав его в современное название.

Какие-то итоги деятельности Министерства подводить тяжело. Хотя, «лучший» показатель работы институции, которая должна была бороться за симпатии жителей подконтрольного и неподконтрольного Донбасса — официальная статистика РФ. Согласно которой, с сентября 2014 года выдано более 200 тыс. новых российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.

О специфике в работе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, рассказал Артём Салихов, выходец из Луганска, общественный деятель, человек с опытом работы в вышеозначенной госструктуре. Мы приводим выдержки из интервью Артёма на Ютуб-канале эксперта-международника Андрея Бузарова.

«Формалистический подход является следствием бюрократии: если у чиновника есть возможность что-то не делать, то он приложит все усилия, чтобы это не делать. Ведь после проведенной работы всегда есть два варианта: ты сделал неправильно и тебя за это накажут; и ты сделал правильно, но тебя никто не похвалит», — делится Артём своими наблюдениями за украинскими чиновниками.

По мнению Салихова, специфика работы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заключается в том, что в связи с реорганизацией приходится вносить постоянные изменения в нормативно-правовые акты. Можно сказать, что главная функция этого министерства сейчас заключается в процессе его «самолегализации», так как фактически не утверждены основополагающие документы, дающие возможность работать.

«Любая реорганизация, ликвидация или создание чего-то нового в нашей стране связана с огромными временными затратами, бюрократическими процедурами и «прочими сложностями». На сколько я знаю, постановление о создании министерства ещё не прошло все уровни согласования. До сих пор не утвержден основополагающий документ — устав. Получается, что министерства де-юре нет», — объясняет Артём Салихов.

Кроме того, по мнению Салихова, существует большое противоречие между названием Министерства и стратегических целях, которые себе ставит руководство, в частности Вице-премьер-министр Резников.

«Я лично знаком с Алексеем Резником и очень позитивно могу охарактеризовать его деятельность на международной арене. Понимаю, что он задействован в геополитических переговорах. Но складывается ощущение, что и его команда совсем не ориентирована на решение проблем граждан Украины пострадавших от конфликта. Боюсь, как бы 99% рабочего времени вице-премьера не было направлено на внешнюю политику, а не решения внутренних проблем», — отметил Артём.

Также Салихов подчеркнул, что помимо геополитических переговоров, реализации программ предоставления жилья для переселенцев, печальной экономической и экологической ситуации на подконтрольной части Донбасса есть и более мелкие, но не менее важные проблемы. Например, работа с населением по снижению уровня конфронтации в отношении переселенцев или устранение правовых коллизий, с которыми приходится ежедневно сталкиваться жителям частично оккупированных областей. Новости Украины - Сегодня, 22:48 31 Наверняка самым реформаторским из всех украинских министерств является Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. И это не потому, что Министерство провело больше всего реформ, а потому, что оно само подвергалось реформам неоднократно.Немного истории его создания: первоначально, министерство было образовано ещё при правительстве Гройсмана 20 апреля 2016 года, путем слияния Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса и Государственной службы по вопросам АР Крым и Севастополя под названием: Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. А второго сентября 2019 года правительство Алексея Гончарука присоединило Министерство к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Но уже 11 марта 2020 года правительство Дениса Шмыгаля отменило предыдущее решение о реорганизации Министерства, восстановив и переименовав его в современное название.Какие-то итоги деятельности Министерства подводить тяжело. Хотя, «лучший» показатель работы институции, которая должна была бороться за симпатии жителей подконтрольного и неподконтрольного Донбасса — официальная статистика РФ. Согласно которой, с сентября 2014 года выдано более 200 тыс. новых российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.О специфике в работе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, рассказал Артём Салихов, выходец из Луганска, общественный деятель, человек с опытом работы в вышеозначенной госструктуре. Мы приводим выдержки из интервью Артёма на Ютуб-канале эксперта-международника Андрея Бузарова.«Формалистический подход является следствием бюрократии: если у чиновника есть возможность что-то не делать, то он приложит все усилия, чтобы это не делать. Ведь после проведенной работы всегда есть два варианта: ты сделал неправильно и тебя за это накажут; и ты сделал правильно, но тебя никто не похвалит», — делится Артём своими наблюдениями за украинскими чиновниками.По мнению Салихова, специфика работы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заключается в том, что в связи с реорганизацией приходится вносить постоянные изменения в нормативно-правовые акты. Можно сказать, что главная функция этого министерства сейчас заключается в процессе его «самолегализации», так как фактически не утверждены основополагающие документы, дающие возможность работать.«Любая реорганизация, ликвидация или создание чего-то нового в нашей стране связана с огромными временными затратами, бюрократическими процедурами и «прочими сложностями». На сколько я знаю, постановление о создании министерства ещё не прошло все уровни согласования. До сих пор не утвержден основополагающий документ — устав. Получается, что министерства де-юре нет», — объясняет Артём Салихов.Кроме того, по мнению Салихова, существует большое противоречие между названием Министерства и стратегических целях, которые себе ставит руководство, в частности Вице-премьер-министр Резников.«Я лично знаком с Алексеем Резником и очень позитивно могу охарактеризовать его деятельность на международной арене. Понимаю, что он задействован в геополитических переговорах. Но складывается ощущение, что и его команда совсем не ориентирована на решение проблем граждан Украины пострадавших от конфликта. Боюсь, как бы 99% рабочего времени вице-премьера не было направлено на внешнюю политику, а не решения внутренних проблем», — отметил Артём.Также Салихов подчеркнул, что помимо геополитических переговоров, реализации программ предоставления жилья для переселенцев, печальной экономической и экологической ситуации на подконтрольной части Донбасса есть и более мелкие, но не менее важные проблемы. Например, работа с населением по снижению уровня конфронтации в отношении переселенцев или устранение правовых коллизий, с которыми приходится ежедневно сталкиваться жителям частично оккупированных областей. Новости Украины - Сегодня, 22:48 31

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