ВСУ обстреляли Золотое-5 и Донецкий, повреждены гражданские объекты, в том числе школа (ФОТО)

Фото: Генеральная прокуратура ЛНРКиевские силовики подвергли обстрелу Золотое-5 и Донецкий, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий."Военно-политическое руководство Украины не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе с целью дискредитации подразделений Народной милиции в преддверии дистанционной встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц "нормандского формата" в режиме видеоконференции", - сказал он."Сегодня в 16.10 боевики 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника (полковника Ивана) Гараза подвергли обстрелу из 82-мм миномета населенный пункт Золотое-5", - сообщил Осадчий.Официальный представитель уточнил, что в результате обстрела получили повреждения три жилых дома по адресам: улица Производственная, 3 и 26, улица Свердлова, 17; электроподстанция шахты "Первомайская" и здание школы № 4."Только благодаря соблюдению режима самоизоляции удалось избежать жертв среди учащихся и учителей школы", - добавил он."В 16.35 уже боевики 93-й бригады по приказу (комбрига полковника Дмитрия) Брыжинского с позиций, расположенных в районе населенного пункта Новотошковское, подвергли обстрелу населенный пункт Донецкий из вооружения БМП-2. В результате обстрела произошло возгорание жилых домов по адресам: улица Чапаева, 5 и 3, а также повреждена крыша жилого дома по адресу: улица Набережная,35", - проинформировал Осадчий.Дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.Официальный представитель добавил, что противник ведет провокационные обстрелы с целью подготовки постановочных видеосюжетов, в которых украинские СМИ намерены обвинить подразделения Народной милиции в несоблюдении Минских соглашений."Для осуществления информационной компании в зоны ответственности 93-й и 30-й бригад ВСУ прибыли журналисты телеканалов "1+1", "112 Украина" и "5 канал". Для обеспечения деятельности журналистов, по указанию командующего "ООС" (генерала Владимира) Кравченко в зоне ответственности соединений работает сводная группа офицеров 72-го и 74-го центров информационно-психологических операций", - сообщил Осадчий"Также нам стала известна информация о привлечении для работы в зоне карательной операции командованием "ООС" еще девяти украинских и двух иностранных телерадиокомпаний, в том числе: ТРК "Украина", ТРК "Донбас Online", телеканалы "1+1", "5 канал", "112 Украина", Newsone, "Интер","UA Донбасс", "СЛМ Новини", "Факты ICTV", "ТСН Тижден", "Дом", а также агентства "Франс-Пресс" (Франция) и Polaris (США)", - добавил официальный представитель."Факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении командиров 30-й и 93-й бригад Гараза и Брыжинского, а также подчиненных им военнослужащих", - заявил Осадчий.Он призвал сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обратить должное внимание на действия украинской стороны, которые вызывают опасения и демонстрируют нежелание политического руководства Украины делать шаги в сторону мирного урегулирования конфликта.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".28 апреля — Луганск