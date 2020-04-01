В Луганске рассказали, когда опубликуют данные переписи населения
Итоги переписи населения подведут в Луганске через месяц.
Срок формирования и опубликования итогов переписи населения ЛНР перенесли на 31 мая 2020 года.
Об этом сказано в постановлении Совмина ЛНР.
Ранее был установлен срок формирования и опубликования итогов переписи населения до 30 апреля 2020 года. Политика - Сегодня, 07:30 107
Срок формирования и опубликования итогов переписи населения ЛНР перенесли на 31 мая 2020 года.
Об этом сказано в постановлении Совмина ЛНР.
Ранее был установлен срок формирования и опубликования итогов переписи населения до 30 апреля 2020 года. Политика - Сегодня, 07:30 107
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