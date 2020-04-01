9866 случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине
В Украине зафиксировано 9866 случаев коронавирусной болезни COVID-19
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на МОЗ.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. — 412 случаев (101 выздоровели)
Волынская обл. — 271 случай (55 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 323 случая (17 выздоровели)
Донецкая обл. — 52 случая (10 выздоровели)
Житомирская обл. — 357 случаев (18 выздоровели)
Закарпатская обл. — 403 случая (43 выздоровели)
Запорожская обл. — 228 случаев (51 выздоровел)
Ивано-Франковская обл. — 821 случай (72 выздоровели)
г. Киев — 1341 случай (69 выздоровели)
Киевская обл. — 643 случая (70 выздоровели)
Кировоградская обл. — 377 случаев (81 выздоровел)
Львовская обл. — 405 случаев (66 выздоровели)
Луганская обл. — 33 случая (3 выздоровели)
Николаевская обл. — 116 случаев (5 выздоровели)
Одесская обл. — 261 случай (13 выздоровели)
Полтавская обл. — 188 случаев (20 выздоровели)
Ровенская обл. — 588 случаев (49 выздоровели)
Сумская обл. — 98 случаев (55 выздоровели)
Тернопольская обл. — 708 случаев (76 выздоровели)
Харьковская обл. — 237 случаев (19 выздоровели)
Херсонская обл. — 111 случаев (31 выздоровел)
Хмельницкая обл. — 81 случай (18 выздоровели)
Черкасская обл. — 282 случая (60 выздоровели)
Черновицкая обл. — 1489 случаев (97 выздоровели)
Черниговская обл. — 41 случай (4 выздоровели).
На амбулаторном лечении 6773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3093 человека, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков. Новости Украины - Сегодня, 09:23 48
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на МОЗ.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. — 412 случаев (101 выздоровели)
Волынская обл. — 271 случай (55 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 323 случая (17 выздоровели)
Донецкая обл. — 52 случая (10 выздоровели)
Житомирская обл. — 357 случаев (18 выздоровели)
Закарпатская обл. — 403 случая (43 выздоровели)
Запорожская обл. — 228 случаев (51 выздоровел)
Ивано-Франковская обл. — 821 случай (72 выздоровели)
г. Киев — 1341 случай (69 выздоровели)
Киевская обл. — 643 случая (70 выздоровели)
Кировоградская обл. — 377 случаев (81 выздоровел)
Львовская обл. — 405 случаев (66 выздоровели)
Луганская обл. — 33 случая (3 выздоровели)
Николаевская обл. — 116 случаев (5 выздоровели)
Одесская обл. — 261 случай (13 выздоровели)
Полтавская обл. — 188 случаев (20 выздоровели)
Ровенская обл. — 588 случаев (49 выздоровели)
Сумская обл. — 98 случаев (55 выздоровели)
Тернопольская обл. — 708 случаев (76 выздоровели)
Харьковская обл. — 237 случаев (19 выздоровели)
Херсонская обл. — 111 случаев (31 выздоровел)
Хмельницкая обл. — 81 случай (18 выздоровели)
Черкасская обл. — 282 случая (60 выздоровели)
Черновицкая обл. — 1489 случаев (97 выздоровели)
Черниговская обл. — 41 случай (4 выздоровели).
На амбулаторном лечении 6773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3093 человека, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков. Новости Украины - Сегодня, 09:23 48
Метки: {keywords}