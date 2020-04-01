В луганских школах учебный год завершится с 1 по 25 мая



Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Цемкало.

«Министерство образования проанализировало выполнение образовательных программ, и на сегодняшний день мы можем говорить о том, что с 1 мая завершают дистанционное обучение учащиеся 1-4 классов, — сообщил министр. — Связано это с тем, что они (1-4 классы) свою учебную программу этого года уже выполнили».

«Также с 15 мая запланировано завершение дистанционного обучения для учащихся 5-8 классов», — добавил Цемкало.

Он отметил, что для учащихся 9-11 последний звонок прозвенит 25 мая в рамках ранее утвержденного плана на 2019-2020 учебный год.

«Связано это, прежде всего с тем, что эти ребята (9 и 11 классов) будут еще сдавать государственную итоговую аттестацию», — пояснил министр. Культура - Сегодня, 09:08 263 Учебный год в луганских школах, перешедших на дистанционный режим обучения, будет завершаться поэтапно в период с 1 по 25 мая, начиная с младших классов.Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Цемкало.«Министерство образования проанализировало выполнение образовательных программ, и на сегодняшний день мы можем говорить о том, что с 1 мая завершают дистанционное обучение учащиеся 1-4 классов, — сообщил министр. — Связано это с тем, что они (1-4 классы) свою учебную программу этого года уже выполнили».«Также с 15 мая запланировано завершение дистанционного обучения для учащихся 5-8 классов», — добавил Цемкало.Он отметил, что для учащихся 9-11 последний звонок прозвенит 25 мая в рамках ранее утвержденного плана на 2019-2020 учебный год.«Связано это, прежде всего с тем, что эти ребята (9 и 11 классов) будут еще сдавать государственную итоговую аттестацию», — пояснил министр. Культура - Сегодня, 09:08 263

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