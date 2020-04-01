Кто поджигает леса?

В Усть-Куте местные жители в Верхнем подрайоне поймали за поджогами леса поджигателей. Ими оказались первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, начальник сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаил Тышкивский, прессекретарь мэра района Екатерина Анисимова, специалист по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Ульянов, сообщает Усть-Кут24.Чиновники приехали с бензином и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера. Перед этим за несколько дней они выпустили постановление районной администрации о запрете посещения жителями рек в Усть-Кутском районе, из-за пожароопасного периода.Инцидент произошел в 200 километрах от Усть-Кута, на границе с Жигаловским районом.На фото избитый местными жителями первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс.