Очередное обострение на Донбассе: стороны обвинили друг друга в применении артиллерии и миномётов

"Военно-политическое руководство Украины не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе".

"Из населенного пункта Первомайск стреляли из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку от участка разведения сил и средств №2 «Золотое»".

"Проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию Анатолия К. Теперь его жизни ничего не угрожает. В настоящее время с ним проводится комплекс карантинных мероприятий".

Очередное обострение проявило себя в районе линии соприкосновения сторон на Донбассе. Украинские силовики осуществили миномётные обстрелы окраин Донецка. Кроме того, другие территории ЛДНР подвергались в течение суток обстрелам из ЗУ и стрелкового оружия. В общей сложности СЦКК зафиксировала около полусотни эпизодов нарушения режима прекращения огня украинской стороной.ВСУ осуществили обстрел территории населённых пунктов Золотое-5 и Донецкий.Представитель управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий:На этом фоне украинские военные обвиняют НМ ЛДНР в обстрелах своих позиций и "населённых пунктов". Пресс-служба штаба так называемой Операции объединённых сил заявляет о нанесении удара с применением средств артиллерии калибра 152 мм. О каких конкретно «артиллерийских системах» идёт речь, в ООС не сообщают.Из сообщения пресс-службы:Заявлено о гибели украинского военнослужащего.Между тем в Народной милиции ДНР сообщается о новом случае перехода украинского военнослужащего на сторону войск народной республики. Речь идёт о военнослужащем ВСУ Анатолии К., который смог сообщить через линию разграничения о желании перейти на противоположную сторону.Из сообщения НМ ДНР:По словам Анатолия К., он входил в личный состав группировки «Восток». Он рассказал, что в ближайшее время его примеру последуют ещё несколько украинских военных.