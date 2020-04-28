Донбасс. Оперативная лента военных событий 29.04.2020

"В результате обстрела, повреждения получили ШЕСТЬ объектов гражданской инфраструктуры. Три дома по адресам: ул. Производственная д.3, 17/3, 26. Также зафиксирован целенаправленный обстрел здания школы №4 по адресу ул. Войкова 3, колодца по ул. Свердлова 17 и Первомайской шахты.

С позиций 93 омбр ВСУ в районе н.п. НОВОТОШКОВСКОЕ из вооружения БМП был обстрелян н.п. ДОНЕЦКИЙ. В результате обстрела, повреждения получили ТРИ дома по адресам: ул. Чапаева д. 3, ул. Чапаева д. 5 и ул. Набережная д. 35.

Преступники 93 омбр открывали огонь с позиций в районе н.п. КРЫМСКОЕ из вооружения БМП по н.п. ФРУНЗЕ. В результате обстрела, повреждения получил дом и сельскохозяйственная техника по адресу ул. Петровского д.42.

Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

«В ноябре 2019 года Дорожкин и Шабуцкий задержаны сотрудниками МГБ ДНР. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ст.321 УК ДНР «Шпионаж», — отмечается в сообщении.

«Дорожкин дал согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами, которое заключалось в оказании содействия в выявлении лиц причастных к ополчению ДНР, выезду на территорию Республики с целью установления позиций ВС ДНР, а также поиску людей для прохождения службы в рядах НМ Республики для сбора и передачи интересующей СБУ информации», — говорится в сообщении.

«Стоить отметить, что в связи с ликвидацией МГБ ДНР агентурной сети, действовавшей на территории Республики в лице Дорожкина и Шабуцкого, сотрудник СБУ Архипенко решил в срочном порядке осуществить вербовку нового агента и отработать ему задание по тому же направлению – поступление на службу в НМ, — отметили в ведомстве.

«В связи с добровольным обращением к нам, Бутурлимов был освобожден от уголовной ответственности», — подытожили в ведомстве.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 28.04.202009:55По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник ТРИ раза нарушил режим прекращения огня.Боевики 30 бригады подвергли обстрелу район н.п. ЗОЛОТОЕ-5 из минометов калибра 82-мм. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.09:00Об этом сегодня стало известно из сообщения МГБ Республики.По данным ведомства, она состояла из Андрея Дорожкина, 1985 года рождения, и Владимира Шабуцкого, 1990 года рождения. Куратором был сотрудник СБУ Максим Архипенко (по некоторым данным, Архипов).В МГБ рассказали, что Дорожкин был в ополчении ДНР с мая по июнь 2014 года, после чего вернулся на Украину. В сентябре того же года задержан сотрудниками правоохранительных органов страны по подозрению в «создании незаконных вооруженных формирований или участие в их деятельности». Чтобы избежать уголовного наказания согласился работать на СБУ.По данным МГБ, в октябре 2019 года Дорожкину была поставлена задача сопроводить в ДНР Шабуцкого, который также дал согласие на сотрудничество с СБУ и даже прошел огневую подготовку на одном из полигонов ВСУ. Шабуцкому была поставлена задача поступить на службу в Народную милицию для сбора и передачи данных, которые интересовали СБУ.Им был в спешке завербован Николай Бутурлимов 1982 года рождения. Однако, «не выдержав давления со стороны украинских спецслужб, Бутурлимов принял решение больше не выезжать на территорию, временно подконтрольной Украине, и обратиться в МГБ».