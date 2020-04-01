Победа над Германией: Немцев опять обвиняют в фашизме, но уже экономическом

Фото: DPA/ Global Look PressГерманию, игравшую много лет роль локомотива экономики объединенной Европы, из-за пандемии коронавируса ждет рекордное падение национального ВВП. Как пишет немецкая Süddeutsche Zeitung, ни с чем подобным страна не сталкивалась со времени основания Федеративной Республики.Издание ссылается на прогноз правительства, который будет рассмотрен в среду, 29 апреля.По оценке немецких властей, ВВП Германии в текущем году на фоне эпидемии COVID-19 ожидает снижение на 6,3% по сравнению с прошлым годом. Это, как отмечает газета, является самым значительным падением ВВП с момента образования ФРГ. То есть, за более чем семьдесят лет.Причем, даже с учетом того, что постепенно ситуация во второй половине года будет выправляться, немецкая экономика не сможет отыграть полностью утраченные позиции и в 2021 году. При этом правительство ожидает волны банкротств, а также около трех миллионов безработных в результате кризиса.Собственно, о том, что эпидемия коронавируса стала для Германии серьезнейшим вызовом, канцлер Ангела Меркель заявила еще на прошлой неделе в ходе выступления в Бундестаге. Она тогда признала, что ни с чем подобным, ни правительство, ни парламент, ни вся страна не сталкивались «со времен окончания Второй мировой войны».Но ситуацию считают очень серьезной не только в руководстве ФРГ, обращает внимание DW.Крайне пессимистично перспективы развития страны оценивает и немецкий бизнесСогласно опубликованным недавно данным мюнхенского Института экономических исследований (IFO), индекс деловых настроений в Германии рухнул в апреле до исторического минимума — до 74,3 пункта, понизившись на 11,6 пункта.Как выразился по данному поводу глава института Клеменс Фуст, «кризис вокруг коронавируса бьет по экономике Германии со всей силой».Это подтверждают также эксперты Нюрнбергского института изучения рынка труда (IAB), в докладе которых показатели обвала немецкой экономики в текущем году даже больше, чем в прогнозе правительства — 8,4%. Аналитики IAB высказали мнение, что экономика страны «погружается в самую тяжелую рецессию за всю послевоенную истории».При таком положении вещей сможет ли Германия сохранить за собой роль локомотива и главного донора Евросоюза? Ведь после того, как трагическая история с пандемией завершится, проблема оживления экономики объединенной Европы станет актуальной как никогда…— Должен заметить, сложное положение не только в Германии. ВВП обвалился и у Китая, причем на сопоставимые процентные пункты, — комментирует ситуацию. — А если сравнить, например, с перспективами той же Италии или Испании, то позиция Германии, может быть, даже не так плохо выглядит.Безусловно, будет усиление социальной нагрузки в плане появления большого количества безработных, временно безработных или лиц с частичной занятостью. Безусловно, и откат ВВП, и откат экспортной составляющей, это очень серьезный удар по бюджету.Но не стоит забывать, что подобная проблема, она сейчас носит глобальный характер для всего Евросоюза. И нельзя сказать, что у соседей Германии по ЕС дела идут лучше. Скажем, у той же Франции такая же нагрузка на преодоление последствий пандемии. Даже Соединенные Штаты — они, конечно, не в ЕС, — но и они, как известно, испытывают значительные трудности на фоне распространения коронавируса.Поэтому, скорей всего, выбираться будут сообща. Вместе. Довольно медленно — да. Потому что экономическое развитие ЕС замедлится на год, на полтора, точно.Как еще себя поведет динамика нефтяных цен, окончательно непонятно. В принципе, европейцам, конечно, выгодны низкие цены на энергоносители. И это частично даже может компенсировать потери, в том числе, Германии, от пандемии.Но, я думаю, у Германии не будет большого пространства для маневра — ну, не выходить же ей из Евросоюза подобно Великобритании.Возможно, Макрон с его неуемными амбициями попытается, если хотите, «подсидеть» Меркель и выставить себя новым лидером ЕС. Тем более что дела у самой «фрау канцлерин» крайне плачевны в плане поддержки. Да, на фоне пандемии, вроде как, немцы снова «бабушке» поверили. Но все равно внутрипартийные дрязги, а также предстоящие выборы в Бундестаг с непредсказуемым результатом (вероятно, не будет больше большой коалиции) — все это делает неотвратимым все-таки рано или поздно уход Меркель со сцены.— В этом и проблема — кто будет… Будет ли новый лидер Германии признан обществом, будет ли он более харизматичным, более динамичным, может быть, это еще большой вопрос. С кандидатурой сейчас очень сложно. Потому что ХДС не может сформулировать внятно пока кандидатуру на пост будущего канцлера. У социал-демократов тоже слабо именно с яркими личностями. Все это, конечно, добавляет сложностей во внутригерманские политические и экономические позиции.Однако альтернативы Германии, как локомотива ЕС, нет. Возможно усиление франко-германского тандема для укрепления, скажем так, вот этой связки.Но возможен также и рост протестных настроений под лозунгами, условно говоря, «Хватит кормить Италию!» (или Испанию), по аналогии с греческим банковским долговым кризисом. Когда, собственно, и родилась «Альтернатива для Германии» (АДГ), которая тогда — во главе еще с Берндом Лукке — выступала, как партия критиков евро и противников вот этой финансовой помощи отстающим странам Евросоюза.И в новых условиях можно рассчитывать на усиление протестных настроений, конечно же. На усиление позиций той же АДГ и одновременно партии левых. Правда, такая политическая лихорадка будет тоже очень негативно сказываться на экономике.Но, опять же, другого варианта у Германии в плане лидерства в ЕС, я не вижу. Только перекладывание части бремени, скажем так, на ту же Францию.Германия является своего рода безальтернативным лидером ЕС, особенно после Brexit, когда роль германской экономики в удельном весе Евросоюза возросла.— Действительно, отсутствие солидарности в ЕС проявилось именно на фоне этой пандемии. Но раньше Германию так же упрекали в том, что она якобы хочет подмять под себя всю Грецию путем выбивания долгов. Вспомните многочисленные демонстрации в Афинах и карикатуры на Меркель, в руках протестующих, обвинявших ее в экономическом фашизме. Это — не ново, скажем так.Безусловно, Германия не является гегемоном, особенно в экономике тех стран Восточной и Южной Европы, где часть отраслей достаточно агрессивно заняли транснациональные компании. Но, как я уже сказал, изменение роли Германии, на мой взгляд, возможно только в контексте усиления франко-германского тандема. Другой альтернативы в ЕС в его нынешнем формате пока что нет.Единственное, если только Евросоюз не эволюционирует в такое супергосударство, где национальные государства будут полностью обезличены, а основным драйвером, скажем так, станет европейская бюрократия и транснациональные компании. Но это вопрос перспективы ни одного даже десятка лет, на мой взгляд. Поэтому пока Германии придется тянуть на себе издержки Евросоюза во многом за счет своей экономики.— Может стать. Недовольство структурами и политикой Брюсселя достаточно широко. Особенно на левом фланге немецкой политике.Но здесь наметилось определенное идеологическое различие между ультраевроскептиками, которые требуют полного выхода из ЕС (таких не очень много), и правоцентристами, представителями правопопулистских, евроскептических движений. Вторых большинство. И они выступают с позиций коренного реформирования Евросоюза.То есть, не просто взять, все разрушить и откатиться к 50-у году. А построить, так сказать, ЕС с человеческим лицом, если хотите. Чтобы учитывались культурные особенности, роль и вес различных стран, входящих в Союз, сохранялся институт национального государства, но при этом какие-то важные, системообразующие решения принимались без лишней бюрократии, как это часто бывает сейчас.То есть, разночтения о роли ЕС, безусловно, есть. А нынешний кризис лишь обострил эту проблему и обострил дискурс о возможных путях дальнейшего развития Евросоюза.Светлана Гомзикова