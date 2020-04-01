В Луганской области подтверждено 33 случая заболевания коронавирусом
На Луганщине новый случай заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Луганскую ОГА.
В настоящее время в области в целом подтверждено 33 случая заболевания COVID-19. 4 человека излечились, 29 — болеют.
«За последние сутки на Луганщине сделано 47 исследований методом ПЦР. Один из них — положительный, — сообщила руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко. - Это — женщина, жительница города Рубежное. Она вернулась из-за границы 12 апреля. Находилась на самоизоляции, в последний день которой женщине сделали быстрый тест. После полученного положительного результата было проведено ПЦР-тестирование».
Поэтому, сейчас в области 4 человека находятся на лечении в КНП «Рубежанский центральная городская больница», 3 — в КНП «Лисичанская многопрофильная больница им. Титова», четвёртый КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», первый КНП «Беловодская центральная районная больница», 17 — лечатся амбулаторно по месту жительства. Новости Региона - Сегодня, 10:12 154
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Луганскую ОГА.
В настоящее время в области в целом подтверждено 33 случая заболевания COVID-19. 4 человека излечились, 29 — болеют.
«За последние сутки на Луганщине сделано 47 исследований методом ПЦР. Один из них — положительный, — сообщила руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко. - Это — женщина, жительница города Рубежное. Она вернулась из-за границы 12 апреля. Находилась на самоизоляции, в последний день которой женщине сделали быстрый тест. После полученного положительного результата было проведено ПЦР-тестирование».
Поэтому, сейчас в области 4 человека находятся на лечении в КНП «Рубежанский центральная городская больница», 3 — в КНП «Лисичанская многопрофильная больница им. Титова», четвёртый КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», первый КНП «Беловодская центральная районная больница», 17 — лечатся амбулаторно по месту жительства. Новости Региона - Сегодня, 10:12 154
Метки: {keywords}