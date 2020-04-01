Шаги руководства ЛНР в борьбе с COVID-19 дают положительные результаты – активист

Предпринятые руководством Республики шаги в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией дают положительные результаты. Об этом заявил заместитель руководителя исполкома общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") Сергей Шевченко.

Ранее в связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией (ЧСПК) принято решение с 1 по 12 мая ввести строгий режим самоизоляции граждан по всей территории Луганской Народной Республики.

"Думаю, что введение режима самоизоляции на период майских праздников – это скорее вынужденная, но верная мера на опережение. Решение принято главой ЛНР (Леонидом Пасечником) на основании рекомендации ЧСПК при Правительстве ЛНР. И я со своей стороны поддерживаю его решение", - сказал Шевченко.

Он отметил, что опыт введения строгого режима самоизоляции в некоторых регионах Республики дал положительный результат, поэтому необходимо применять соответствующие меры на всей территории Республики.

"Правительством ЛНР принимаются все необходимые меры по недопущению масштабного распространения коронавируса у нас в Республике. Глава Республики Леонид Пасечник взял под личный контроль все вопросы, связанные с безопасностью жизни и здоровья граждан. И мы видим, что все предпринятые руководством Республики шаги дают положительные результаты", - подчеркнул представитель "ЛЭС".

"Конечно, без поддержки и сознательности граждан не обойтись. Очень важно сейчас всем нам отнестись к вопросу самоизоляции ответственно. Я надеюсь на благоразумие граждан и прошу без необходимости не выходить из дома. Не подвергайте опасности себя и своих близких! Оставайтесь дома!" – призвал Шевченко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,9 млн человек, из них более 202 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР ранее были подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.

29 апреля — Луганск