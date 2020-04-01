Строгий режим самоизоляции является лучшим методом борьбы с COVID-19 – общественник

Введение в ЛНР строгого режима самоизоляции является лучшим методом борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ЛИЦ заявил начальник отдела социально-экономической защиты прав и гарантий трудящихся Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Сергей Соболев.

"Я абсолютно уверен в правильности принятого руководством Республики решения ввести режим самоизоляции граждан по всей территории Луганской Народной Республики. Это, как говорится, работа на опережение. Для недопущения распространения (коронавируса) пока лучше изоляции методов борьбы не придумали, поэтому стоит обдуманно подойти к этому вопросу и неукоснительно придерживаться рекомендаций Минздрава и Правительства Республики", – отметил он.

"Очень важно, что глава ЛНР лично держит на контроле этот, пожалуй, самый острый вопрос на сегодняшний день. Забота о здоровье и благополучии граждан у него всегда в приоритете. Думаю, что вместе мы обязательно справимся и с этой напастью. Прошу каждого жителя Луганской Народной Республики ответственно отнестись к вопросу самоизоляции", – добавил Соболев.

Начальник отдела напомнил, что режим самоизоляции вводится в праздничные дни, с 1 по 12 мая.

"Не стоит это воспринимать как призыв собираться компаниями и отмечать торжества. Оставайтесь дома! Пусть для вас это будет поводом провести это время в кругу семьи, в окружении близких. От каждого из нас зависит победа над коронавирусом – опасным невидимым врагом", – подчеркнул он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,9 млн человек, из них более 202 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.

29 апреля — Луганск