"Луганскгаз" заменил более 18 км сетей при подготовке к отопительному сезону – гендиректор

Специалисты государственного предприятия (ГП) "Луганскгаз" в ходе подготовки к отопительному сезону заменили более 18 км тепловых сетей и осуществили капитальный ремонт 17 котлов. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила генеральный директор предприятия "Луганскгаз" Татьяна Богородько.Она напомнила, что в августе 2019 года распоряжением Правительства ЛНР все теплоснабжающие предприятия Республики были включены в состав ГП "Луганскгаз"."С октября 2019 года мы приступили к усиленной подготовке котельных и теплосетей к отопительному сезону. Сразу после завершения начальных этапов реорганизации из бюджета предприятия были немедленно направлены средства на замену аварийных участков трубопроводов и ремонт оборудования на котельных", – рассказала Богородько."За все время подготовки специалистами было заменено более 18 километров тепловых сетей, проведен капитальный ремонт 17 котлов, три были заменены на новые", – уточнила гендиректор.Она добавила, что "совместными усилиями работников газового хозяйства и управлений теплоснабжения удалось в срок подготовить фонд к старту сезона холодов и до его окончания поддерживать всю отопительную систему в рабочем состоянии".29 апреля — Луганск