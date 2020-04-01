Отопительный сезон в ЛНР прошел без серьезных сбоев - "Луганскгаз"

Отопительный сезон в Республике прошел без серьезных сбоев. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила генеральный директор государственного предприятия (ГП) "Луганскгаз" Татьяна Богородько."В течение отопительного сезона серьезных сбоев в работе подведомственных котельных не было, подача теплоносителя осуществлялась постоянно", – отметила она."С начала осенне-зимнего периода сотрудники управлений ликвидировали 941 аварийную ситуацию. По сравнению с предыдущими годами их количество значительно уменьшилось", – сообщила Богородько.Гендиректор уточнила, что благодаря оперативной работе сотрудников предприятия "устранение порывов на теплотрассах происходило максимально быстро"."Помимо технических мероприятий, специалисты ведут регулярную работу с гражданами. Руководители структурных подразделений проводят приемы потребителей, осуществляется мониторинг обращений от жителей Республики в социальных сетях. Возникающие вопросы абонентов решаются быстро и профессионально", – рассказала она.29 апреля — Луганск