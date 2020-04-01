В Луганске разъяснили на каких условиях сможет передвигаться транспорт с 30 апреля по 12 мая



Об этом заявил министр инфраструктуры и транспорта Александр Басов.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) запретила передвижение общественного транспорта с 30 апреля по 12 мая. При этом ограничение не касается специализированного, аварийного, а также транспорта по доставке продуктов.

«Эти жесткие меры направлены, прежде всего, на уменьшение количества контактов людей в замкнутом и ограниченном пространстве общественного транспорта. Вместе с тем запрет на движение индивидуального личного транспорта вводится не будет», — пояснил Басов.

«Доставка рабочих и служащих к месту работы будет осуществляться личным транспортом, служебным транспортом предприятий или арендованным транспортом. Основанием для перевозки людей арендованным транспортом будет являться размещенная в автобусе табличка «Заказной» с указанием наименования предприятия или учреждения», — добавил министр.

Он уточнил, что гражданам, находящимся в таком транспорте, необходимо наличие служебного удостоверения или справки с места работы, оформленной надлежащим образом.

«Сотрудниками департамента контроля Министерства инфраструктуры и транспорта совместно с представителями МВД будет обеспечиваться контроль соблюдения перевозчиками противоэпидемических требований при осуществлении организованных перевозок населения: проведение дезинфекции транспортных средств по режимам, применяемым при вирусных инфекциях, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания водителем и пассажирами», — проинформировал Басов. Удобный город - Сегодня, 11:41 334 Арендованный транспорт, доставляющий граждан к месту работы, должен быть оборудован информационной табличкой «Заказной» с указанием соответствующего наименования предприятия или учреждения.Об этом заявил министр инфраструктуры и транспорта Александр Басов.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) запретила передвижение общественного транспорта с 30 апреля по 12 мая. При этом ограничение не касается специализированного, аварийного, а также транспорта по доставке продуктов.«Эти жесткие меры направлены, прежде всего, на уменьшение количества контактов людей в замкнутом и ограниченном пространстве общественного транспорта. Вместе с тем запрет на движение индивидуального личного транспорта вводится не будет», — пояснил Басов.«Доставка рабочих и служащих к месту работы будет осуществляться личным транспортом, служебным транспортом предприятий или арендованным транспортом. Основанием для перевозки людей арендованным транспортом будет являться размещенная в автобусе табличка «Заказной» с указанием наименования предприятия или учреждения», — добавил министр.Он уточнил, что гражданам, находящимся в таком транспорте, необходимо наличие служебного удостоверения или справки с места работы, оформленной надлежащим образом.«Сотрудниками департамента контроля Министерства инфраструктуры и транспорта совместно с представителями МВД будет обеспечиваться контроль соблюдения перевозчиками противоэпидемических требований при осуществлении организованных перевозок населения: проведение дезинфекции транспортных средств по режимам, применяемым при вирусных инфекциях, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания водителем и пассажирами», — проинформировал Басов. Удобный город - Сегодня, 11:41 334

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