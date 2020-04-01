Три сотрудника луганской подстанции скорой помощи заразились коронавирусом

Три сотрудника луганской подстанции скорой помощи № 4 заразились коронавирусной инфекцией. Об этом ЛИЦ сообщил исполняющий обязанности директора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК) Демьян Пархомчук.

"Мы контактируем как первичное звено, самые первые с пациентами по инфекционным заболеваниям, по COVID-19. Многие пациенты скрывают эту информацию (о симптомах), и у нескольких наших человек выявилось бессимптомное течение, положительный результат (теста на коронавирус)", - сообщил Пархомчук, уточнив, что инфекция обнаружена у трех сотрудников луганской подстанции № 4.

"С целью нераспространения инфекции Министерством здравоохранения и нами было принято решение о том, чтобы люди, которые контактные, прошли тестирование, и они направлены на самоизоляцию, в обсервационное отделение четвертой городской больницы. Как только получат отрицательные результаты, все выйдут на рабочие места", - добавил и.о. директора ЦЭМПМК.

Он отметил, что на территории подстанции проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия.

"Подстанция готова к работе. С 30 числа (апреля) будут направлены несколько бригад, которые будут обслуживать. Вызовы как обслуживались, так и обслуживаются, в этот период - с других подстанций. И Ленинский и Каменнобродский район. То есть никто не отказывает в выездах", - сообщил Пархомчук.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,9 млн человек, из них более 202 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.

29 апреля — Луганск