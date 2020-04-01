"Луганскгаз" в 2019 году провел более 15 тыс. мероприятий по ремонту систем газоснабжения

Специалисты государственного предприятия (ГП) "Луганскгаз" в 2019 году провели более 15 тыс. мероприятий по капитальному и текущему ремонту систем газоснабжения. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила генеральный директор государственного предприятия (ГП) "Луганскгаз" Татьяна Богородько."За 2019 год сотрудники управлений предприятия провели более 15 тысяч мероприятий как в рамках капитального, так и текущего ремонта систем газоснабжения", – отметила она."Произведены ремонты более 300 зданий газораспределительных пунктов (ГРП) и более 800 шкафных регуляторных пунктов (ШРП). Обследовано и отремонтировано более полутора тысяч газовых колодцев, около восьми тысяч сооружений на газопроводах, а также 10 тысяч единиц газового оборудования в котельных и на объектах общественного назначения", – уточнила Богородько.Гендиректор сообщила, что на протяжении отопительного сезона 2019-2020 года предприятием было транспортировано 782 млн куб. м природного газа."Это обеспечило стабильной работой все сферы жизнедеятельности нашего государства, а также позволило поддерживать подачу теплоносителя нашим абонентам в стабильном режиме", – отметила она.29 апреля — Луганск