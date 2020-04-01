Под Кабмином предприниматели требуют разрешить работу малого бизнеса 1 мая (ФОТО)
Несколько десятков предпринимателей пикетируют здание Кабинета министров в Киеве, требуя завершить карантин уже 1 мая. Об этом сообщает «Деловая столица».
Акция протеста началась около 09.00. Митингующие уверяют, что из-за карантина теряют работу. Собравшиеся потребовали завершить карантин с 1 мая и «дать возможность малому бизнесу кормить свои семьи». Люди приехали на автомобилях, заблокировав проезд по улице Грушевского.
После того, как к месту событий приехали эвакуаторы между протестующими и полицией произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку, — сообщила «Страна.ua».
Протестующие возмущены тем, что они и их предприятия находятся на карантине, а такие организации, как «Эпицентр», «Цитрус», McDonalds и другие работают.
После непродолжительного противостояния митингующие начали самостоятельно освобождать проезжую часть, однако митинг под Кабмином продолжается.
Новости Украины - Сегодня, 12:09 117
Акция протеста началась около 09.00. Митингующие уверяют, что из-за карантина теряют работу. Собравшиеся потребовали завершить карантин с 1 мая и «дать возможность малому бизнесу кормить свои семьи». Люди приехали на автомобилях, заблокировав проезд по улице Грушевского.
После того, как к месту событий приехали эвакуаторы между протестующими и полицией произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку, — сообщила «Страна.ua».
Протестующие возмущены тем, что они и их предприятия находятся на карантине, а такие организации, как «Эпицентр», «Цитрус», McDonalds и другие работают.
После непродолжительного противостояния митингующие начали самостоятельно освобождать проезжую часть, однако митинг под Кабмином продолжается.
Новости Украины - Сегодня, 12:09 117
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