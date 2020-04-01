Украинские пропагандисты снимают в зоне "ООС" фильм, героизирующий ВСУ – Народная милиция

Украинские пропагандисты снимают в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") фильм, главной целью которого является героизация военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "военно-политическое руководство Украины пытается дестабилизировать обстановку в Донбассе с целью дискредитации подразделений Народной милиции в преддверии планируемых переговоров глав внешнеполитических ведомств стран-участниц "нормандского формата".

"С этой целью в зоны ответственности 93-й и 30-й бригад ВСУ прибыли журналисты телеканалов "1+1", "112 Украина" и "5 канал". Для координации работы журналистов, по указанию командующего "ООС" (генерала Владимира) Кравченко, в зоне ответственности соединений работает сводная группа офицеров 74-го центра информационно-психологических операций", – проинформировал Осадчий.

"Помимо подготовки постановочных видеосюжетов, направленных на обвинение подразделений Народной милиции в нарушении режима прекращения огня, в задачи пропагандистов входит съемка видеоматериала для пропагандистского фильма. Главной задачей продюсера компании "Небокрайфилмс" (Андрея) Суярко, взявшегося за производство очередного "шедевра", является героизация украинских военных преступников и оправдание командования ВСУ за провальные кампании 2014 - 2015 годов", – рассказал представитель Народной милиции.

Он уточнил, что выход фильма в прокат запланирован на август 2021 года.

"На данном этапе для съемок фильма уже выделено семь миллионов гривен. По данным наших источников, большая часть задействованных в фильме людей – это военнообязанные, которые принимают участие в съемках в добровольно-принудительном порядке, то есть бесплатно. Съемочной группой осуществляется поиск мирных жителей, согласных за деньги принять участие в съемках фильма под видом участников событий 2014 - 2015 годов", – отметил Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 апреля — Луганск