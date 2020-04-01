Боец ВСУ застрелился из автомата из-за жестокого отношения сослуживцев – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ застрелился из автомата из-за жестокого отношения со стороны сослуживцев и командира взвода. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В ночь с 28 на 29 апреля военнослужащий 1-го механизированного батальона 93-й бригады солдат Лисин застрелился из штатного оружия АК-74. По словам сослуживцев, Лисин уже полгода пытался уволиться, неоднократно обращался лично к командиру бригады (полковнику Дмитрию) Брыжинскому, сообщая о жестоком отношении к нему со стороны сослуживцев и командира взвода старшего лейтенанта Савенко", - рассказал он.

"Несмотря на жалобы Лисина, командование бригады не приняло должных мер, а из-за его доносов отношение сослуживцев только усугублялось. Показания сослуживцев подтвердились предсмертной запиской, которую нашли в личных вещах погибшего", - сказал Осадчий.

Официальный представитель Народной милиции добавил, что в бригаду прибыла комиссия военной службы правопорядка (ВСП), ведется разбирательство по факту гибели военнослужащего.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 апреля — Луганск