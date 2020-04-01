ВСУ разместили гаубицы и бронетехнику вблизи жилмассивов в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили гаубицы и бронетехнику вблизи жилых массивов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В зоне ответственности 93-й бригады ВСУ вблизи населенного пункта Боброво боевики разместили две 152-мм буксируемые гаубицы "Гиацинт-Б" и две боевые бронированные машины (ББМ). В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ вблизи населенного пункта Попасная нашей разведкой обнаружены три боевые бронированные машины", - сообщил Осадчий.

Он добавил, что в зоне ответственности 25-й бригады ВСУ в жилом районе Станицы Луганской отмечено размещение двух боевых машин пехоты (БМП) и одной ББМ.

"Призываем жителей, оккупированных Украиной территорий Донбасса, не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины (ВФУ) вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - отметил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 апреля — Луганск