Бензин, дизтопливо и манная крупа подешевели в ЛНР в третьей декаде апреля – Госкомстат

Бензин, дизельное топливо, манная крупа и сахар подешевели в ЛНР в третьей декаде апреля. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Государственным комитетом статистики ЛНР.

Так, стоимость бензина марки А-92 снизилась на 1,7%, А-95 – на 0,9%, дизельного топлива – на 0,8%, манной крупы – на 0,7%, сахара – на 0,6%.

В то же время не изменились цены на хлеб из муки высшего сорта, муку, горох, соль, сосиски и сардельки, рыбные консервы, сливочное масло и яйца.

В третьей декаде апреля незначительно подорожали ржано-пшеничный хлеб, отдельные порционные куриные части, рис, овсяные хлопья, макаронные изделия, рыба, молоко, подсолнечное масло, сыр, сметана, картофель, морковь, свекла, яблоки, чай и питьевая бутилированная вода. Также подорожала капуста и лук.

Ранее в Госкомстате сообщали, что во второй декаде апреля в ЛНР подешевели бензин марки А-95, манная крупа, сахар и творог.

29 апреля — Луганск