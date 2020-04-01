Вузы ЛНР наладили процесс подачи и контроля знаний в дистанционном режиме – Минобразования (ФОТО)

Вузы Республики наладили процесс подачи и контроля знаний студентов в режиме дистанционного обучения. Об этом ЛИЦ по итогам проведенного с ректорами селекторного совещания заявил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало."Мы подвели итоги работы вузов в режиме дистанционного обучения, работа проделана большая. Все вузы на сегодняшний день работают стабильно, налажен процесс, как подачи материала, так и контроля тех знаний, которые получают студенты", - отметил он."Обсуждался формат выпускной компании, то есть у нас идут защиты дипломных работ, государственные итоговые аттестации – сегодня процесс налажен, все вузы доложили, что они готовы работать в этом режиме, что у них нет сложностей", - сказал министр."В Далевском университете для проведения экзаменов разрабатывается положение электронной дистанционной сдачи экзаменов, в котором отражены основные моменты проведения этих экзаменов", - проинформировал ректор Луганского национального университета (ЛНУ) имени Владимира Даля Виктор Рябичев.Он сообщил, что в вузе организован консультационный пункт по вопросам дистанционного обучения, а также переоборудованы три дополнительные аудитории для проведения защит выпускных квалификационных работ и сдачи экзаменов в режиме онлайн.Ректор Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского Валерий Филиппов отметил, что вуз не будет менять график сдачи сессии и государственных экзаменов. В настоящее время сотрудники академии продумывают организацию вступительной кампании в дистанционном режиме.Ректор Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко Елена Трегубенко рассказала, что в вузе оборудованы 17 аудиторий, в которых будут проводиться защиты выпускных работ и сдача экзаменов."У нас на двух факультетах сессии уже прошли, сбоев в дистанционном режиме проведения сессий не было", - сказал ректор Донбасского государственного технического университета (ДонГТУ) Андрей Зинченко, добавив, что проведение государственных экзаменов в вузе планируется после 15 мая."Вопросов сейчас по ведению занятий в дистанционном режиме нет у преподавателей. Промежуточные аттестации полностью отлажены, есть ряд локальных нормативных актов и наши преподаватели готовы это осуществлять. Ряд промежуточных зачетов и различных квалификационных экзаменов уже принят", - отметил ректор Луганского государственного медицинского университета (ЛГМУ) имени Святителя Луки Александр Торба.Он подчеркнул, что для обучения студентов необходимо также наладить проведение практических занятий."Система дистанционного обучения в ЛАВД налажена на достаточном уровне, графики сдачи промежуточных аттестаций и государственных экзаменов скорректированы", - сообщил первый проректор Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко Дмитрий Бабичев.Он уточнил, что часть магистрантов защитили дипломы в феврале, еще группа выпускников ЛАВД защитится в июне в дистанционном режиме.Первый проректор Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ) Николай Клипаков рассказал, что студенты вуза будут сдавать государственную итоговую аттестацию в режиме онлайн.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,9 млн человек, из них более 202 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.Ранее Цемкало сообщал, что чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве Республики приняла решение о продлении режима дистанционного обучения в учреждениях образования ЛНР до улучшения эпидемической ситуации.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции.29 апреля — Луганск