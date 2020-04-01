"Луганскгаз" планирует заменить около 30 км теплотрасс в пяти городах ЛНР

Государственное предприятие (ГП) "Луганскгаз" планирует заменить около 30 км теплотрасс в пяти городах Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила генеральный директор предприятия Татьяна Богородько."В рамках программы улучшения основного имущества, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР, специалистами теплоснабжающих управлений будет выполнен целый комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий. Прежде всего, данные работы подразумевают замену аварийных участков теплосети и оборудования на котельных", - сообщила Богородько."Суммарно мы планируем заменить около 30 км теплотрасс в Луганске, Алчевске, Антраците, Ровеньках и Первомайске", - уточнила она.Гендиректор добавила, что более подробный график технических мероприятий будет сформирован после проведения гидравлических испытаний и обследования котельных.Ранее она сообщила, что специалисты "Луганскгаза" в 2019 году провели более 15 тыс. мероприятий по капитальному и текущему ремонту систем газоснабжения.29 апреля — Луганск