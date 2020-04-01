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Зафиксирован полет гигантского астероида возле Земли. ВИДЕО онлайн

bot Сегодня, 15:000Новости
Зафиксирован полет гигантского астероида возле Земли. ВИДЕО онлайн
На минимальном от Земли расстоянии пролетает астероид внушительных размеров. Имя гиганта 1998 OR2. С Землей он сблизился в ночь на 29 апреля, но самого близкого расстояния достиг в полдень.
Трансляцию движения небесного тела можно смотреть в реальном времени.
Стоит отметить, что 1998 OR2 проносится на довольно безопасном расстоянии в 6,2 млн километра. Однако в масштабах космоста это сущий пустяк. Объект причисляют к потенциально опасным для жизни на Земле. При следующем сближении астероид диаметром от 1,84 до 4,11 км будет пролетать ближе в 3,5 раза.
Новости в Мире - Сегодня, 14:08 159

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