Коллектив Луганской подстанции скорой помощи №4 отправлен на обсервацию. Помещения дезинфицированы. С 30 апреля станция начнет работу
Три сотрудника луганской подстанции скорой помощи № 4 заразились коронавирусной инфекцией.
Об этом ЛИЦ сообщил исполняющий обязанности директора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК) Демьян Пархомчук.
«Мы контактируем как первичное звено, самые первые с пациентами по инфекционным заболеваниям, по COVID-19. Многие пациенты скрывают эту информацию (о симптомах), и у нескольких наших человек выявилось бессимптомное течение, положительный результат (теста на коронавирус)», — сообщил Пархомчук, уточнив, что инфекция обнаружена у трех сотрудников луганской подстанции № 4.
«С целью нераспространения инфекции Министерством здравоохранения и нами было принято решение о том, чтобы люди, которые контактные, прошли тестирование, и они направлены на самоизоляцию, в обсервационное отделение четвертой городской больницы. Как только получат отрицательные результаты, все выйдут на рабочие места», — добавил и.о. директора ЦЭМПМК.
Он отметил, что на территории подстанции проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия.
«Подстанция готова к работе. С 30 числа (апреля) будут направлены несколько бригад, которые будут обслуживать. Вызовы как обслуживались, так и обслуживаются, в этот период — с других подстанций. И Ленинский и Каменнобродский район. То есть никто не отказывает в выездах», — сообщил Пархомчук. Красота и здоровье - Сегодня, 13:53 241
Об этом ЛИЦ сообщил исполняющий обязанности директора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК) Демьян Пархомчук.
«Мы контактируем как первичное звено, самые первые с пациентами по инфекционным заболеваниям, по COVID-19. Многие пациенты скрывают эту информацию (о симптомах), и у нескольких наших человек выявилось бессимптомное течение, положительный результат (теста на коронавирус)», — сообщил Пархомчук, уточнив, что инфекция обнаружена у трех сотрудников луганской подстанции № 4.
«С целью нераспространения инфекции Министерством здравоохранения и нами было принято решение о том, чтобы люди, которые контактные, прошли тестирование, и они направлены на самоизоляцию, в обсервационное отделение четвертой городской больницы. Как только получат отрицательные результаты, все выйдут на рабочие места», — добавил и.о. директора ЦЭМПМК.
Он отметил, что на территории подстанции проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия.
«Подстанция готова к работе. С 30 числа (апреля) будут направлены несколько бригад, которые будут обслуживать. Вызовы как обслуживались, так и обслуживаются, в этот период — с других подстанций. И Ленинский и Каменнобродский район. То есть никто не отказывает в выездах», — сообщил Пархомчук. Красота и здоровье - Сегодня, 13:53 241
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